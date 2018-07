Ipotesti. Un sofer a intrat cu masina pe contrasens direct intr-un cap de tir FOTO

In urma impactului un tanar de 18 ani a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un sofer a intrat cu masina pe contrasens direct intr-un cap tractor de tir. Accidentul a avut loc, miercuri dimineata, pe DJ 208 A, in interiorul localitatii Ipotesti. Un barbat de 44 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul Opel Meriva, care tracta o remorca, avand directia de deplasare dinspre Bosanci spre Ipotesti, din cauza neadaptarii vitezei intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de mers. Barbatul a patruns cu masina pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un cap de tir, care rula din sens opus si era condus de un barbat de 33 de ani, din comuna Ipotesti. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a unui tanar de 18 ani, pasager in autoturismul Opel Mariva. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava pentru a primi ingrijiri medicale. Ambii conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.