Izvoarele Sucevei. Patru cetateni din Bangladesh, prinsi dupa ce au trecut ilegal frontiera FOTO

Patru cetateni din Bangladesh, prinsi dupa ce au trecut ilegal frontiera. Luni, in jurul orei 08.00, politistii de frontiera de la Sectorul P.F.Izvoarele Sucevei au depistat pe drumul Izvoarele Sucevei-Campulung Moldovenesc patru persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera de stat catre interiorul tarii. Persoanele in cauza nu vorbeau limba romana si nu isi justificau prezenta in zona, fapt pentru care au fost duse la sediul sectorului pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca grupul era format din cetateni din Bangladesh, cu varste cuprinse intre 22 si 34 de ani. Persoanele in cauza au declarat ca au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania cu scopul de a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, cele patru persoane fiind preluate de autoritaţile ucrainene in vederea continuarii cercetarilor, in baza acordului de readmisie incheiat cu Ucraina.