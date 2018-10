Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei au descoperit vineri in apropierea frontierei de stat zece colete cu tigari.

In urma inventarierii acestora a rezultat cantitatea de 10.000 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, in valoare de 117.000 lei.

Tigarile in valoare de 117.000 lei au fost confiscate, iar in continuare se efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate și a documentarii intregii activitati infractionale.