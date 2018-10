Jaf in codrii Bucovinei. Transporturi ilegale de lemn, pe banda rulanta FOTO

Jaf in codrii Bucovinei, asta au constatat inspectori ai Garzii Forestiere Suceava in urma controalelor sistematice. Numai in doua zile, intre 20 si 22 octombrie, delegatii Garzii Forestiere Suceava, impreuna cu lucratori din cadrul Politiei municipiului Falticeni au efectuat mai multe actiuni de control a circulatiei materialelor lemnoase, pe raza judetului Suceava.In urma verificarilor efectuate au fost identificate patru transporturi ilegale de material lemnos.In data de 20 octombrie, pe raza comunei Vadu Moldovei, a fost depistat in trafic un transport de material lemnos, cherestele rasinoase, efectuat de un operator economic din comuna Malini cu punct de plecare din comuna Malini, pentru care conducatorul auto a prezentat aviz de insotire pentru cantitatea de 32,21 mc. Intrucat existau suspiciuni cu privire la volumul incarcat s-a procedat la descarcarea si inventarierea materialului lemnos rezultand un plus de 12,44 mc. In acest sens s-a dispus sanctionarea contraventionala a operatorului economic pentru transport de material lemnos intr-o cantitate mai mare fata de datele inscrise in avizul de insotire, cu amenda totala de 6.000 lei, fiind confiscata si cantitatea de 12,44 mc cherestea rasinoase, in valoare de 8.309 lei.In data de 22 octombrie, pe raza localitatii Cornu Luncii, a fost depistat in trafic un transport de material lemnos, cherestele rasinoase, efectuat de un operator economic din satul Molid, orasul Frasin, cu punct de plecare din localitatea Frasin, pentru care conducatorul auto a prezentat aviz de insotire pentru cantitatea de 25,55 mc. Intrucat existau suspiciuni cu privire la volumul incarcat s-a procedat la descarcarea si inventarierea materialului lemnos rezultand un plus de 11,39 mc. In acest sens s-a dispus sanctionarea contraventionala a operatorului economic pentru transport de material lemnos intr-o cantitate mai mare fata de datele inscrise in avizul de insotire, cu amenda totala de 6.000 lei, fiind confiscata si cantitatea de 8,59 mc cherestea rasinoase, in valoare de 7.608 lei.In data de 22 octombrie, pe raza comunei Valea Moldovei, a fost depistat in trafic un transport de material lemnos, bustean rasinoase, efectuat de un operator economic din municipiul Radauti cu punct de plecare din localitatea Brodina, avand destinatia Valea Moldovei, pentru care conducatorul auto a prezentat aviz de insotire pentru cantitatea totala de 33,29 mc. Intrucat existau suspiciuni cu privire la volumul incarcat s-a procedat la descarcarea si inventarierea materialului lemnos rezultand un plus de 12,19 mc. Pana la finalizarea verificarilor un alt echipaj al Garzii Forestiere Suceava a identificat in trafic un al doilea transport de material lemnos, bustean rasinoase, apartinand aceluiasi operator economic si avand aceeasi destinatie. Si in acest caz s-a procedat la inventarierea materialului lemnos, constatandu-se un plus de 16,47 mc. In acest sens s-a dispus sanctionarea contraventionala a operatorului economic pentru transport de materiale lemnoase intr-o cantitate mai mare fata de datele inscrise in avizul de insotire, cu amenda totala de 11.000 lei, fiind confiscata si cantitatea totala de 28,66 mc bustean rasinoase in valoare totala de 4.929 lei.