Jandarm ranit dupa ce autospeciala pe care o conducea a fost prinsa intr-un carambol, pe o strada din Falticeni

Jandarm ranit in timpul unei misiuni si autospeciala a Inspectoratului de Jandarmi Suceava, avariata intr-un carambol, la Falticeni, joi dupa amiaza. Conform polititilor, un sofer de 26 ani, din localitatea Sasca Mare, in timp ce conducea autoturismul pe strada 2 Graniceri din municipiul Falticeni, nu a pastrat o distanta corespunzatoare in mers fata de autospeciala de jandarmi marca Dacia Logan, condusa de un plutonier major de 44 ani, care circula in fata sa si a intrat in coliziune fata spate cu aceasta.In urma impactului, autospeciala jandarmeriei a fost proiectata intr-un alt autoturism care circula regulamentar in fata sa. In accident conducatorul autospecialei de jandarmi a fost ranit. El a fost preluat de un echipaj de la Serviciul de Ambulanta si transportat de urgenta la Spitalul Municipal Falticeni, unde a primit ingrijiri medicale. Jandarmul nu a ramas internat, starea sa nefiind grava. Conducatorii auto implicati in carambol au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. In momentul producerii accidentului soferii foloseau centura de siguranta, au stabilit politistii, care acum fac cercetari pentru a afla circumstantele exacte ale producerii accidtentului.