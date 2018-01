Jandarmeria Suceava, bilantul pe anul 2017

La sediul Palatului Administrativ Suceava, vineri, 19 ianuarie, s-a desfasurat Evaluarea activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava in anul 2017, eveniment la care au participat Mirela-Elena Adomnicai, prefect al judetului Suceava, Marin Gheorghe Nita, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, colonelul Radu Gabriel Todoran, directorul Directiei Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, reprezentanti ai institutiilor din judet cu care inspectoratul colaboreaza si cadre ale unitatii. In cadrul activitatii de evaluare, inspectorul sef al I.J.J. Suceava, locotenent colonel Marian Mihai Lungu, a prezentat activitatile organizate, misiunile executate si rezultatele obtinute in anul in curs, precum si aspecte privind neajunsurile si problemele cu care s-a confruntat inspectoratul. Pe linia misiunilor de ordine si siguranta publica, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava a planificat, organizat si executat, in anul 2017, un numar de 32.178 de misiuni de ordine publica.Jandarmii au asigurat masurile de ordine publica la 643 de manifestari(40 manifestari de protest, 294 manifestari cultural - artistice, religioase sau cu caracter promotional, 161 manifestari sportive, trei vizite oficiale, 83 actiuni executate premergator si pe timpul procesului electoral si 62 de misiuni de asigurare a ordinii publice in zona centrelor de evaluare si de protectie a transportului lucrarilor de examen). In scopul diminuarii fenomenului infractional si contraventional in mediul stradal si cresterii sigurantei cetateanului in spatiul public, in perioada analizata au fost executate 14.330 misiuni de mentinere a ordinii publice in mediul urban si rural, atat prin patrule de jandarmi, cat si prin patrule mixte.In baza planurilor de cooperare existente, jandarmii au participat la un numar de 5.211 de misiuni in cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, incluzand si patrule mixte politist-jandarm din cadrul misiunii de mentinere a ordinii publice si un numar de 369 de actiuni in colaborare cu institutii precum parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele administratiei publice locale, Centrul Militar Judetean Suceava, Directia Silvica, Garda Forestiera, structurile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, executori judecatoresti etc. In anul 2017 au fost constatate 226 de infractiuni, fiind depistati 237 autori, din care 18 minori. Din totalul infractiunilor constatate, se evidentiaza un numar de 29 de infractiuni vizand detinerea si consumul de droguri de risc si mare risc, 21 de infractiuni de braconaj si 42 infractiuni de contrabanda. Activitatea de constatare a contraventiilor a inregistrat o usoara scadere fata de anul precedent, de aproximativ 10%, fiind constatate un numar de 3.947 contraventii, in valoare totala de 642.450 lei. Au fost introduse in camera de corpuri delicte 848 de bunuri, in valoare de 47.650 lei, care au fost predate pentru valorificare catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava. Pe linia prevenirii faptelor antisociale s-au desfasurat 348 de actiuni preventive in mediul scolar, la manifestarile sportive sau cu ocazia adunarilor in spatiul public, care s-au adresat unui numar de peste 23.000 persoane din toate mediile sociale si in cadrul carora au fost utilizate sau distribuite aproximativ 6500 de materiale de informare publica. Ponderea cea mai semnificativa e reprezentata de cele 247 de actiuni organizate in unitatile de invatamant, care au vizat, in principal, activitati de prezentare catre elevi a unor teme de interes privind delicventa juvenila, abandonul scolar, prevenirea consumului de alcool, tutun si droguri. In acest sens, putem mentiona si implicarea institutiei in Programul "Scoala Altfel" si in programele de sprijin educational pentru tineri, parteneriatele incheiate cu unitatile scolare si desfasurarea unor activitati de prezentare a misiunilor Jandarmeriei.O alta misiune de importanta deosebita a inspectoratului este reprezentata de ansamblul activitatilor privind paza si protectia institutionala si mentinerea ordinii interioare la un numar de 30 de obiective - institutii financiar bancare, parchete si instante judecatoresti, precum si obiective apartinand Ministerului Afacerilor Interne.