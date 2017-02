Jandarmi, politisti si pompieri mobilizati la Serbarile Zapezii din Vatra Dornei

In perioada 10 -12 februarie si 17 - 19 februarie, 30 de jandarmi, impreuna cu politisti si lucratori I.S.U., vor actiona pentru desfasurarea in bune conditii a manifestarilor cultural-artistice prilejuite de Serbarile Zapezii de la Vatra Dornei, misiunea avand un caracter preponderent preventiv. Jandarmii montani vor fi prezenti pe partiile de schi precum si in zona in care se organizeaza spectacole, fiind pregatiti sa ia masuri in caz de tulburare a ordinii publice sau sa intervina in situatii de accidentari pe partie sau in cazul in care turistii s-au ratacit pe traseele montane. Avand in vedere afluenta mare de public, in special la spectacolele organizate in apropierea partiei, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava recomanda participantilor la manifestari sa acorde o atentie sporita modului de asigurare a bunurilor de valoare, sa evite conflictele de orice natura, sa respecte indicatiile jandarmilor si politistilor aflati in dispozitivul de ordine publica, iar in situatia producerii unor fapte antisociale, sa se adreseze echipajelor de ordine publica sau sa solicite sprijin la numarul unic de urgenta 112.

De asemenea, jandarmii suceveni recomanda turistilor sa utilizeze un echipament adecvat pentru practicarea schiului si snowboard-ului, sa nu foloseasca pe partiile ori traseele de schi automobile sau orice alt tip de vehicul si sa nu coboare pe partiile sau traseele de schi pentru agrement utilizand sanii, dispozitive improvizate sau alte materiale."Jandarmeria Montana este structura specializata a Jandarmeriei Romane, destinata pentru mentinerea ordinii publice in statiunile montane si pe traseele turistice, indrumarea, informarea si acordarea de sprijin turistilor, prevenirea si combaterea fenomenului infractional si contraventional, asigurarea ordinii publice cu prilejul desfasurarii unor spectacole, concerte, concursuri in zona statiunilor montane, prevenirea si combaterea delictelor silvice si a celor vizand regimul ariilor protejate. Odata cu cresterea numarului turistilor in zona montana, posturile de jandarmi montane din Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Brosteni, Sucevita, Gura Humorului si Frasin au intensificat actiunile in aceste localitati, pe traseele turistice si in zonele unde este posibil sa se produca evenimente, fiind pregatite sa intervina in situatii de urgenta, dar si in cazul constatarii unor abateri de la normele legale", a precizat Nicoleta Andronic purtator de cuvant Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava.