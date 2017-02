Jandarmii montani suceveni au acordat primul ajutor unor turisti accidentati pe partiile de schi din Vatra Dornei si Gura Humorului VIDEO

Jandarmii montani suceveni au acordat primul ajutor unor turisti accidentati pe partiile de schi din Vatra Dornei si Gura Humorului. In perioada 10-12 februarie, jandarmii montani, care asigurau masurile de ordine pe partia de schi "Parc" din municipiul Vatra Dornei, au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua persoane accidentate. Una dintre acestea, in varsta de 35 de ani, din judetul Iasi, a suferit o entorsa la piciorul stang, iar o alta persoana de 53 de ani, din judetul Bistrita, a fost diagnosticata cu dislocare a umarului stang. De asemenea, jandarmii montani au intervenit, impreuna cu lucratori ai formatiunilor Salvamont, pentru acordarea primului ajutor in cazul a trei tineri care au suferit diferite contuzii pe partia de schi ,,Soimul” din municipiul Gura Humorului. In fiecare din aceste cazuri, persoanele au fost transportate la baza partiei, de unde au fost preluate de echipaje ale Ambulantei. "Avand in vedere numarul ridicat de turisti din aceasta perioada, posturile de jandarmi montane din localitatile Vatra Dornei, Brosteni, Campulung Moldovenesc, Frasin, Sucevita si Gura Humorului au intensificat actiunile pe traseele turistice, pe partiile de schi si in zonele unde este posibil sa se produca evenimente, fiind pregatite sa intervina in situatii de urgenta, dar si in cazul constatarii unor abateri de la normele legale. Jandarmii montani actioneaza zilnic pentru mentinerea unui climat de liniste, prevenirea si combaterea infractiunilor, indrumarea si informarea turistilor aflati pe traseele montane, precum si salvarea si evacuarea persoanelor aflate in dificultate", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava.