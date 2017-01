Jandarmii montani suceveni au acordat primul ajutor unor turisti raniti pe partiile din Vatra Dornei si Gura Humorului

Jandarmii montani suceveni au acordat primul ajutor unor turisti raniti pe partiile din Gura Humorului si Vatra Dornei. Sambata, jandarmii montani care asigurau masurile de ordine pe partiile de schi "Parc" din municipiul Vatra Dornei si "Soimul" din municipiul Gura Humorului, au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua persoane accidentate. Una dintre persoane, o femeie de 37 de ani, din judetul Iasi, a suferit o entorsa la piciorul drept, iar un barbat de 40 de ani, din judetul Galati, a fost diagnosticat cu plaga taiata la piciorul drept. De asemenea, jandarmii montani au intervenit duminica, impreuna cu lucratori ai formatiunilor Salvamont, pentru acordarea primului ajutor altor doua persoane accidentate pe partia de schi "Soimul" din municipiul Gura Humorului. Una dintre persoane, o tanara de 23 de ani, din judetul Vaslui, a fost diagnosticata cu entorsa la genunchiul drept, iar un barbat de 42 de ani, din judetul Iasi, a suferit o fractura de clavicula. In fiecare din aceste cazuri, persoanele au fost transportate la baza partiei, de unde au fost preluate de ambulante. "Odata cu sosirea turistilor in Vatra Dornei, Brosteni, Campulung Moldovenesc, Frasin, Sucevita si Gura Humorului, posturile de jandarmi montane din aceste localitati au intensificat actiunile pe traseele turistice, pe partiile de schi si in zonele unde este posibil sa se produca evenimente, fiind pregatite sa intervina in situatii de urgenta, dar si in cazul constatarii unor abateri de la normele legale. Jandarmii montani actioneaza zilnic pentru mentinerea unui climat de liniste, prevenirea si combaterea infractiunilor, indrumarea si informarea turistilor aflati pe traseele montane, precum si salvarea si evacuarea persoanelor aflate in dificultate", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava.