In perioada 28 decembrie-2 ianuarie, au fost aplicate 35 de sanctiuni contraventionale, in special pentru tulburarea ordinii publice si consumului de bauturi alcoolice in locurile publice.

Jandarmii suceveni au prins un individ care avea droguri asupra sa. In perioada 28 decembrie - 2 ianuarie, jandarmii au desfasurat misiuni de asigurare si de mentinere a ordinii si sigurantei publice, atat independent, cat si in cooperare cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava. De asemenea, au fost asigurate masurile de ordine publica pentru buna desfasurare a spectacolelor si festivalurilor de datini si obiceiuri organizate in mai multe localitati din judet. In aceasta perioada, au fost aplicate 35 de sanctiuni contraventionale, in special tulburarea ordinii publice si consumului de bauturi alcoolice in locurile publice. Au fost constatate opt infractiuni(o infractiune de contrabanda, o fractiune de detinere de droguri de risc pentru consum propriu, un furt, cinci operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept). De asemenea, in cursul zilei de sambata, 31 decembrie, in statia din imediata apropiere a Complexului Comercial Bazar Suceava au fost depistati trei barbati, cu varstele de 25, 34 si 42 de ani, din judetul Suceava, care transportau 1.542 bucati petarde si o baterie de tuburi de tragere cu 36 de focuri. In aceeasi zi, in timpul desfasurarii unor actiuni specifice de prevenire si combatere a faptelor antisociale, jandarmii suceveni au depistat alte doua persoane pe strada Calea Unirii, in apropierea podului peste raul Suceava, care transportau 1.340 bucati petarde.