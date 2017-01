Jandarmii suceveni, peste 32.000 de misiuni de ordine publica in 2016

Joi, la sediul Palatului Administrativ Suceava, s-a desfasurat Evaluarea activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava in anul 2016, eveniment la care au participat Constantin Harasim - prefect al judetului Suceava, Gheorghe Flutur - presedinte al Consiliului Judetean Suceava, reprezentanti ai institutiilor din judet cu care inspectoratul colaboreaza si cadre ale unitatii. In cadrul activitatii de evaluare, inspectorul sef al I.J.J. Suceava, locotenent colonel Marian Mihai Lungu, a prezentat activitatile organizate, misiunile executate si rezultatele obtinute anul trecut, precum si aspecte privind neajunsurile si problemele cu care s-a confruntat inspectoratul. Pe linia misiunilor de ordine si siguranta publica, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava a planificat, organizat si executat 32.134 de misiuni de ordine publica. Jandarmii au asigurat masurile de ordine publica la 1.288 de manifestari(15 manifestari de protest, 382 manifestari cultural - artistice, religioase sau cu caracter promotional, 215 manifestari sportive, opt vizite oficiale, 543 actiuni executate premergator si pe timpul procesului electoral si 125 de misiuni de asigurare a ordinii publice in zona centrelor de evaluare si de protectie a transportului lucrarilor de examen). De asemenea efectivele inspectoratului au desfasurat 1020 actiuni comune cu alte institutii, au participat la misiuni de mentinere a ordinii publice in localitatile urbane si rurale si au executat 363 de actiuni de interventie si salvare-evacuare in sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul National Unic pentru apeluri de urgenta "112". In urma executarii acestor misiuni, au fost constatate 289 de infractiuni, au fost depistati 303 de autori si au fost aplicate un numar de 4.420 de sanctiuni contraventionale. In perioada analizata au fost executate, fara incidente, un numar de 363 de actiuni de interventie care au vizat in principal ordinea si linistea publica sau actiuni de salvare-evacuare in sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul National Unic pentru apeluri de urgenta "112", de fiecare data timpul de ajungere la locul evenimentului si masurile intreprinse avand ca rezultat solutionarea situatiilor in parametri optimi si nefiind inregistrate evenimente negative sau obiectiuni privind operativitatea interventiei si modul de actiune al jandarmilor.In perioada supusa evaluarii, au fost organizate 3.521 de misiuni de mentinere a ordinii publice prin patrule mixte politist-jandarm si 10.330 misiuni prin patrule de jandarmi in mediile urban si rural, inclusiv in statiuni montane si pe traseele turistice. De asemenea, 926 echipaje de jandarmerie au patrulat in zona institutiilor de invatamant, prezenta activa a jandarmilor in apropierea elevilor constituind un atu pentru buna desfasurare a procesului educativ. Totodata, au fost organizate 64 de actiuni punctuale de prevenire si combatere a faptelor antisociale atat in piete, targuri si in alte locuri cu risc criminogen ridicat precum si in zonele in care s-ar putea inregistra incalcari ale legislatiei in domeniul silvic, cinegetic si piscicol. In urma acestor activitatilor independente dar si in cadrul celor 440 de actiuni in cooperare cu Directia Silvica si Garda Forestiera, au fost constatate zece infractiuni, au fost aplicate 52 de sanctiuni contraventionale in valoare de 28.550 lei si a fost recuperata cantitatea de 900 mc material lemnos.Totodata, in urma actiunilor intreprinse au fost constate 29 de infractiuni de braconaj si au fost sanctionate contraventional un numar de 91 de persoane pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul cinegetic si piscicol.

In anul 2016 au fost constatate 289 de infractiuni, in usoara scadere fata de cele 291 de infractiuni constatate in anul 2015, au fost depistati 303 autori, din care 20 minori si au fost identificate 8 persoane urmarite. In timpul executarii misiunilor in sistem integrat cu politia, au fost constatate 137 infractiuni si au fost depistati 136 de autori de fapte penale.Activitatea de constatare a contraventiilor a inregistrat o usoara crestere fata de anul precedent, fiind constatate un numar de 4.420 contraventii, in valoare totala de 781.650 lei. Au fost introduse in camera de corpuri delicte 1734 bunuri, in valoare de 76.958 lei, care au fost predate pentru valorificare catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava. In cea ce priveste comertul cu produse accizabile, in cadrul misiunilor de patrulare executate atat independent cat si in sprijinul institutiilor specializate, au fost confiscate 78.420 tigarete, fiind constatate un numar de 31 infractiuni de contrabanda, in crestere fata de anul precedent, cand au fost constatate 19 infractiuni. Pe linia prevenirii faptelor antisociale s-au desfasurat 316 actiuni preventive in mediul scolar, la manifestarile sportive sau cu ocazia adunarilor in spatiul public, care s-au adresat unui numar de peste 22.000 persoane din toate mediile sociale si in cadrul carora au fost utilizate sau distribuite aproximativ 5000 de materiale de suport. Pe langa misiunile curente de ordine publica, jandarmii au participat la 265 de misiuni in cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne si un numar de 755 de actiuni in colaborare cu institutii precum parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele administratiei publice locale, Centrul Militar Judetean Suceava, Directia Silvica, Garda Forestiera, structurile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, executori judecatoresti etc. Au fost desfasurate un numar de 75 de misiuni in sprijinul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava in vederea asigurarii masurilor de ordine pe timpul interventiei echipelor specializate, precum si pentru acordarea sprijinului necesar inlaturarii efectelor determinate de producerea unor incendii, accidente etc.O alta misiune de importanta deosebita a inspectoratului este reprezentata de ansamblul activitatilor privind paza si protectia institutionala si mentinerea ordinii interioare la un numar de 30 de obiective - institutii financiar bancare, parchete si instante judecatoresti, precum si obiective apartinand Ministerului Afacerilor Interne.