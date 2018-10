Jandarmii suceveni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile din acest weekend

In perioada 13-14 octombrie, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va asigura masurile de ordine in vederea desfasurarii in conditii de siguranta a urmatoarelor manifestari:"Targul Marului", editia a XV- a (mun.Falticeni), "Festivalul Fanfarelor", editia a IV-a (mun.Falticeni), Meciul de rugby dintre C.S.M Bucovina Suceava - RC Gura Humorului (stadionul "Unirea" din mun. Suceava) si meciurile de fotbal din ligile a IV-a si a V-a dintre echipele C.S.M Bucovina Suceava - RC Gura Humorului, L.P.S Suceaava - A.C.S. Viitorul Veresti, A.S. Vanatorul Dorna Candrenilor - C.S.O Siretul Dolhasca, F.C. Pojorita - A.S. Sporting Poieni Solca, A.S. Locomotiva Dornesti - A.S. Polul Nord Brodina, A.S.Avantul Frasin - A.C.S. Forestierul Frumosu, A.S. Bistrita Brosteni - A.S. Balada Ciprian Porumbescu.

"In vederea prevenirii unor incidente nedorite, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava recomanda participantilor la manifestari sa respecte precizarile organizatorilor si ale jandarmilor, sa evite implicarea in conflicte de orice natura si sa aiba un comportament decent, iar in cazul in care sunt martorii savarsirii unor fapte de natura antisociala, sa solicite ajutorul fortelor de ordine" a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.

De asemenea,jandarmii vor desfasura activitati preventive pe traseele turistice si in statiunile montane. " Jandarmii vor actiona zilnic in cadrul dispozitivelor de mentinere a ordinii publice organizate in cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Suceava in localitatile in care functioneaza structuri de jandarmerie, iar efectivele posturilor de jandarmi montane (Vatra Dornei, Brosteni, Campulung Moldovenesc, Sucevita, Frasin si Gura Humorului) vor desfasura activitati preventive pe traseele turistice si in statiunile montane de interes national, pentru mentinerea unui climat de liniste, prevenirea si combaterea infractiunilor, respectarea legislatiei privind organizarea activitatilor de picnic, a normelor de mediu si a celor privind ariile si rezervatiile naturale protejate, precum si pentru informarea si acordarea de sprijin turistilor aflati pe traseele montane", a completat Nicoleta Andronic.