In Romania in momentul de fata sunt 2418 de unitati scolare cu grupurile sanitare in curte.

Judetul Suceava, al doilea din tara la numarul scolilor cu WC in curte. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a publicat pe pagina sa de Facebook un clasament referitor la scolile care au toaleta in curte. In acest clasament Suceava este pe locul doi cu 219 scoli. Pe primul loc se afla Vaslui, cu 389 de scoli cu toaleta in curte."La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult trei ani, autoritatile locale, judetene si centrale vor face ca toate unitatile scolare din Romania sa aiba conditii decente pentru educatia elevilor si prescolarilor", a scris pe Facebook, Liviu Pop.