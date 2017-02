Judetul Suceava, sub incidenta unui cod galben de ger

Sunt asteptate temperaturi de -20 de grade.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ger in 26 de judete, printre care si Suceava, dar si in Bucuresti. Atentionarea intra in vigoare de astazi de la ora 11 si este valabila pana marti. Sunt asteptate temperaturi de -20 de grade.Astfel, in Moldova, Muntenia, Oltenia si estul Transilvaniei, vremea se va mentine deosebit de rece, temperaturile diurne vor fi negative, iar dimineata si noaptea va fi ger. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre -7 si -3 grade, iar cele minime se vor situa intre -20 si -10 grade, izolat mai coborate. Dupa ziua de marti, vremea va intra intr-un proces de incalzire, spre weeke-ndul viitor putandu-se vorbi de temperaturi normale pentru luna februarie.