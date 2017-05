La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri, la Suceava, la o intalnire cu alesi locali ai PNL din judet si cu factori de decizie, ocazie cu care a vorbit despre descentralizare, regionalizare, precum si despre lipsa de transparenta a Programului National de Dezvoltare Locala PNDL. Bineinteles, din discursul presedintelui nu au lipsit intepaturile si atacurile politice la adresa PSD."Descentralizarea si modernizarea administratiei nu se pot face impotriva cuiva, si, la fel cum nu pot fi facute impotriva cuiva, tin sa va anunt ca nu pot fi facute nici pentru cineva", a transmis Iohannis facand referire la proiectul PSD de descentralizare. Presedintele a atras atentia ca "politica celui mai puternic pur si simplu nu mai merge" si ca aceasta initiativa nu poate fi privita ca o impartire a influentelor politice. In opinia lui Iohannis, descentralizarea nu trebuie facuta de "un partid, un om, o guvernare", ci trebuie sa fie un proiect comun la nivel national. Presedintele a mai comentat ca toate guvernele de dupa Revolutie nu au avut o viziune despre descentralizare, regionalizare si dezvoltare zonala, si ca esecul a fost pana acum al clasei politice in totalitatea ei. Iohannis a tinut sa vorbeasca si despre Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, aratand ca, desi a avut si beneficii, acesta a fost marcat intotdeauna de probleme de transparenta si a impartit tara in doua: alesi locali care au beneficiat de fonduri si altii care au fost exclusi de pe lista pe criterii politice." In ultimii ani s-a incercat identificarea unor solutii care, de cele mai multe ori au fost fie abandonate, fie aplicate partial. S-a vorbit mult despre regionalizare, descentralizare, rezultatele s-au materializat in numeroase propuneri de legi, modificari peste modificari, decizii luate azi si anulate maine, planuri care au incaput cu greu in sertarele institutiilor de la Bucuresti, care si acum sunt tot acolo. Nu am obtinut mare lucru", a declarant Iohannis la Suceava. Seful statului a atras atentia ca descentralizarea nu trebuie inteleasa ca o "impartire a influentelor politice" si nici sa se transforme intr-o "lupta de orgolii si interese deseori marunte".Iohannis a spus ca, intr-adevar, fara descentralizare nu exista dezvoltare, insa lucrurile trebuie facute in mod echitabil pentru toate judetele, iar obiectivul principal ar trebui sa fie reducerea decalajele de dezvoltare intre regiunile tarii. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a atras atentia si cu privire la importanta infrastructurii in dezvoltarea unei regiuni. "Nici unul dintre guvernele pe care le-au avut dupa 90 nu a inteles importanta infrastructurii mari pentru dezvoltarea unei regiuni. Fara o autostrada in Moldova, despre ce vorbim, despre ce infrastructura vorbim", s-a intrebat presedintele Iohannis.