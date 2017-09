La 17 ani un tanar din Brodina si-a cumparat o masina si a plecat la plimbare cu ea

Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere si conducerea unui vehicul neinmatriculat, ce va fi solutionat procedural.

Un tanar de 17 ani din Brodina si-a cumparat o masina si a plecat la plimbare cu ea. Joi, in jurul orei 15.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17A, din comuna Marginea, autoturismul ce prezenta o singura placuta de inmatriculare, in partea din spate si condus de un tanar de 17 ani, din comuna Brodina. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto si nu detine documentele de provenienta ale vehiculului condus. Cu ocazia audierilor, acesta a declarat faptul ca, a cumparat autoturismul de la o persoana necunoscuta din municipiul Radauti, fara a intocmi actele de vanzare-cumparare.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.