La Cornu Luncii localnicii au pus diguri de lemn in calea puhoaielor. La Brosteni oamenii s-au aparat cu diguri din saci de nisip si au refacut maluri rupte VIDEO si FOTO

La Cornu Luncii localnicii au ridicat diguri din lemn pentru a se apara de puhoaiele care le amenintau casa si au stat de veghe langa acestea ore intregi. Dovada ca Romania nu are doar oameni lenesi care stau cu mana in san in timp ce pompierii le scot apa din case. Au fost imagini care au facut inconjurul tarii, cu indivizi care stateau la birt in apa in timp ce pompierii si jandarmii interveneau. La Cornu Luncii oamenii nu au asteptat autoritatile si au actionat singuri. Culmea, digurile improvizate au tinut piept apelor. Sunt totusi pagube si aici, maluri de pamant rupte, podete si poduri afectate dar, drumuri acoperite cu ape, si culturi agricole compromise dupa ce terenurile au fost inundate. Personal cred ca gestul localnicilor din Cornu Luncii poate fi considerat un exemplu demn de urmat, la fel ca si cel al oamenilor din Brosteni. Localnicii din acest oras, sub coordarea autoritatilor locale, au intervenit eficient si la timp in ultimile trei zile. Doar sambata acestia au actionat pe paraul Neagra pentru indepartarea aluviunilor si consolidarea malurilor cu brazi si pietris si si la Paraul Stanii au facut dig din saci cu nisip pentru impiedicarea apei sa o ia pe drum si sa inunde locuinte. Pe Cotargasi s-a intervenit cu brazi in albia paraului pentru prevenirea eroziunii si protejarea drumului. Au fost afectate gabioanele de la 4 poduri precum si gabioanele de la aparatorile de mal de la drum.