La Cornu Luncii, pe 6 noiembrie, ziua cand armata romana a intrat in Bucovina, se deschide Muzeul Unirii VIDEO

La Cornu Luncii, localitate cu multiple rezonante istorice, se va deschide pe 6 noiembrie, atunci cand se implinesc 100 de ani de la intrarea trupelor romane in Bucovina chiar prin Vama Cornu luncii, un muzeu istoric, Muzeul Unirii. Primaria Cornu Luncii a pregatit pentru Anul Centenar manifestari culturale si ceremoniale militare si religioase pentru data de 6 noiembrie, pentru a cinsti cum se cuvine Unirea Bucovinei cu Romania. O pagina importanta din istoria noastra s-a derulat chiar in aceasta localitate, pe unde trecea acum 100 de ani granita Romaniei cu Imperiul Austro Ungar. Muzeul Unirii va fi gazduit chiar de cladirea in care acum 100 de ani era pichetul graniceresc al armatei romane. Cladirea a fost reabilitata, atat pe interior dar si pe exterior, pentru a putea fi transformata in muzeu. Primarul localitatii, Gheorghe Fron, este cel care a avut aceasta initiativa si spune ca muzeul va fi in permanenta deschis pentru vizitatori, oferind veritabile file de istorie romaneasca. Edilul a adunat fotografii si documente de acum 100 de ani, acestea urmand sa fie expuse in Muzeul Unirii. Alaturi de ctitori ai Unirii, precum Regele Ferdinand sau Regina Maria, de figuri ale vremii care s-au prins in hora Unirii, apar si fotografii cu eroi si personalitati din Cornu Luncii, fii de onoare a comunei precum Ioan Grosar, soldatul poet cazut la datorie in Irak. Toate fotografiile si documentele au fost adunate de Gheorghe Fron dupa zile de cautari si staruinte pe langa reprezentati ai muzeelor de istorie din tara. Daca exista un loc din Bucovina unde Centenarul Unirii este cinstit si comemorat asa cum trebuie, acela este Cornu Luncii. In asteptarea ceremoniilor care vor avea loc pe 6 noiembrie, in localitate au fost deja montate steaguri tricolore. Toata comunitatea a pus umarul pentru a pregati aceasta sarbatoare, si va vom dovedi acest lucru in episoade viitoare!