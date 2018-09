La Cornu Luncii se va construi un nou dispensar medical

La Cornu Luncii, in satul Baisesti, se va construi un dispensar medical nou pe locul celui vechi, aflat in stare de degradare. Anuntul a fost facut de primarul comunei, Gheorghe Fron, care a semnat recent contractul pentru construirea noului dispensar medical. Valoarea totala a investitiei, care se va realiza printr-un proiect finantat prin etapa a doua a Programului National de Dezvoltare Locala, se ridica la 1,4 milioane de lei, inclusiv TVA. Gheorghe Fron a precizat ca era necesar sa se ridice un dispensar medical nou in Baisesti, avand in vedere ca acest sat este cel mai mare din comuna, cu circa 1.700 de locuitori. Noul dispensar va avea doua cabinete medicale si doua sali de tratament, grupuri sanitare, o sala de asteptare, un vestiar pentru cadre medicale si un depozit pentru materiale.