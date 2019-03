La o saptamana dupa ce aproape se jura ca nu il intereseaza politica, Stefan Mandachi se fotografiaza, la un pahar de vorba, cu lideri PNL VIDEO

Video discurs Stefan Mandachi la inaugurarea metrului de autostrada de la Bosanci.

Scriam in urma cu o saptamana ca demersul lui Stefan Mandachi si toata campania lui pentru autostrazi nu trebuie sa fie confiscate politic. Am asistat, impreuna cu inca aproape 3.000 de oameni, pe 15 martie, la discursul lui Mandachi cu ocazia inaungurarii metrului de autostrada construit de el la Bosanci, si am auzit limpede si clar, impreuna cu alti 3.000 de oameni cum acest tanar spunea cu convingere ca nu va face politica, ca nu este interesat de politica. Asta in ciuda zvonurilor care circulau, ca afaceristul va intra in politica si chiar va candida la alegerile locale pentru ca la europarlamentare nu mai are timp. Constat la o saptamana distanta si dupa ce a tot declarat prin presa ca nu e de partea nici unui partid si ca nu face anticampanie PSD pentru ca toti politicienii sunt in egala masura de vina ca Moldova a ramas izolata, fara autostrada, ca Stefan Mandachi ar cocheta cu politica, mai bine zis cu PNL-ul. Nu e o crima asta, dar ar trebui sa isi asume acest lucru si sa nu o mai arda cu societatea civila si cu lipsa de interes pentru politica! La Suceava a venit Cosmin Gusa, patronul Realitatii TV. Gusa va transmite in direct o emisiune de la Suceava, joi seara (21 martie), la orele 21.00, in care Stefan Mandachi va aparea impreuna cu liderii PNL Suceava Gheorghe Flutur si Ion Lungu. Pe o retea de socializare au fost postate fotografii in care Gusa, Mandachi, Flutur si Lungu apar ca intre prieteni, cu tricouri si cartonase cu sigla #sieu, la un pahar de vorba in unul din hotelurile familiei Mandachi. Judecand dupa toate acestea, se pare ca Mandachi a ales tabara din care va face parte, desi se jura ca nu face si nu va face politica si nu mi se mai pare o coincidenta ca aceasta campanie pro autostrazi a fost initiata chiar in anul in care au loc in Romania alegeri europarlamentare si pentru presedentie. Nici declaratiile lui Liviu Dragnea despre Stefan Mandachi nu mi se mai par exagerate si rau voitoare! In naivitatea mea, in urma cu o saptamana, dupa discursul lui Stefan Mandachi de la Bosanci, chiar am crezut ca #sieu este un demers pur civic, dar m-am inselat. Este, evident acum, si unul politic! Zvonurile nu erau pure rautati, iar Stefan Mandachi a mintit la Bosanci o mare de oameni veniti alaturi de el intr-un demers pur civic, nu politic, pentru ca s-au cam saturat de politica. Ce pot sa spun decat ca Stefan Mandachi are in spate profesionisti in imagine, care l-au invatat bine ce sa spuna si sa faca sa impresioneze o tara si sa o prosteasca invocand societatea civila si unitatea. Si cam atat! In rest probabil se gandeste cum sa se plaseze cat mai bine politic si afacerile sa prospere! Daca la Bosanci si in toata tara li s-ar fi spus oamenilor ca este un protest al unui om afiliat politic, Mandachi ar fi defilat in campul in care a fost trantit metrul de autostrada cu 20 de membri de partid iar in tara cu si mai putini! Hai, multe succesuri cu atostrazile care va doare, domnule Mandachi, si sa dati bine pe sticla! Poate faceti si un apel la TV sa va aplaude oamenii de acasa si sa strige ca sunt uniti, asa cum ati mai facut si in alte ocazii, ca doar prostimea trebuie sa aiba parte de spectacol!!! Si data viitoare cand mai chemati lumea la protest sa spuneti si impotriva carui partid e protestul, sa se stie clar, sa nu mai mergem pe bajbaite!