La un pas de tragedie. Trei copii s-au jucat cu focul si au provocat un incendiu, la Horodnic de Sus

Incendiu izbucnit de la o joaca de copii, intr-o gospodarie din localitatea Horodnic de Sus. Incidentul a avut loc duminica dimineata. In timp ce parintii se aflau in curte cu treburi, cei trei copii ai lor, cu varste cuprinse intre doi si cinci ani, au ramas in dormitor nesupravegheati unde s-au jucat cu focul. La un moment dat, de la chibritele aruncate pe jos, covoarele si saltelele au luat foc, incendiul extinzandu-se la toata incaperea. Barbatul a intrat imediat in camera si i-a scos pe minori, dupa care a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii militari care au lichidat incendiul, fara sa se inregistreze victime. In urma incendiului au ars covoarele, saltelele, mobilierul, au fost degradate usa de acces si fereastra, valoarea pagubelor fiind de circa 12.000 lei.