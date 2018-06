Lectia muzeala Alcaloizii - toxinele ascunse din plante, la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava

Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava va aduce la cunostinta ca in zilele de 27, 28 si 29 iunie va fi sustinuta lectia muzeala Alcaloizii- toxinele ascunse din plante, de catre biolog dr.Oleniuc Florentina - Carmen. La aceasta activitate sunt invitati sa participe atat elevi din scolile gimnaziale si liceale, cat si studenti. Lectiile se vor desfasura intre orele 10.00 - 17.00 in functie de programari. Cu acest prilej se vor prezenta informatii despre principalele plante(ierboase si lemnoase), autohtonetoxice, cele mai importante toxine din plante, localizarea si utilitatea lor in organismul vegetal, cat si rolurile (benefic si nociv) asupra organismului uman. Totodata, lectia muzeala prezinta mijloacele de preventie si combatere ale intrebuintarilor excesive ale plantelor toxice in alimentatia umana si in scop curativ.