Lectie demonstrativa de pictura icoana in tehnica bizantina, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Bucovinei gazduieste in data de 29 noiembrie, ora 16.00, la Muzeul de Istorie, strada Stefan cel Mare nr.33, Suceava, o lectie demonstrativa de pictura icoana in tehnica bizantina sustinuta de Marieta Iliese - absolventa a Facultatii de Teologie din Iasi, Sectia Restaurare icoane. Subiectul demonstratiei va fi o icoana a Sfantului Nicolae pictata "da capo al fine ", ocazie cu care vor putea fi urmarite toate etapele de pictare specifice tehnicii bizantine. Marieta Iliese stapaneste o tehnica simpla si extrem de eficienta de predare avand o experienta de 15 ani de sustinere a cursurilor de tehnica pictarii icoanelor bizantine in Olanda. Evenimentul se adreseaza publicului adult. Invitati sa participe la aceasta activitate sunt profesorii si invatatorii din Suceava, dar si publicul larg, care au astfel ocazia sa-si completeze cunostintele, sa-si dezvolte aptitudinile si creativitatea sau poate deveni un start intr-o noua profesie. Intentia pictoritei este de rasturna perspectiva avand in noua imagine, copii privindu-si parintii sau bunicii invatand.Nu doar tehnica, ci si ritualul care se aplica de-a lungul lectiei, fac din cursurile doamnei Marieta Iliese o atractie de care puteti avea parte si dumneavoastra. Pentru a va convinge, va invitam sa raspundeti provocarii noastre de a participa la demonstratia care va avea loc la muzeu.