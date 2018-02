Lectii de istorie la Cetatea de Scaun a Sucevei

Muzeul Bucovinei organizeaza in data de 16 februarie, de la ora 12.00, la Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun a Sucevei doua lectii de istorie: "Domnia lui Petru Rares: Momentul 1538 - Intrarea lui Soliman Magnificul in Cetatea de Scaun a Sucevei" si "Domnia lui Alexandru Lapusneanu - Prima distrugere a Cetatii de Scaun a Sucevei". Ambele lectii urmaresc sa popularizeze in randul elevilor participanti, clasele V-VIII de la Scoala Generala Nr.1, cele doua episoade din istoria cetatii si sa asigure o cooperare cat mai buna intre institutii.