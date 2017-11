Legistii au stabilit ca cei doi frati aflati in masina care gonea la Ilisesti au murit in urma impactului si nu arsi de vii. Matusa lor face dezvaluiri FOTO

Legistii au efectuat necropsia celor doi frati morti in accidentul de la Ilisesti, unul de 16 celalalt de 19 ani. Conform acestora, decesul s-a datorat din cauza leziunilor incompatibile cu viata, inainte ca trupurile sa ia foc I incendiul care a urmat impactului extrem de violent.

Matusa celor doi frati morti in accidentul de la Ilisesti, Beniamin Marian Paraliuc si Emanuel Darius Paraliuc, face marturii socante. Femeia, pe nume Mihaela Paraliuc, a povestit reporterilor ca pe cand se intorceau de la clubul sucevean in care au petrecut de Hallowen, tinerii au postat un videoclip pe facebook in care se putea observa ca masina rula cu o viteza de 280 de kilometri la ora. Clipul a fost scos imediat de sofer si asta din cauza ca unul din pasageri ii cerea sa incetineasca. Soferul de 26 de ani, Criprian Nasaudeanu, isi cumparare recent masina Audi din Elvetia si voia sa o testeze. 'Nimeni nu a stiut unde ies, am crezut ca pana in drum, dar ei s-au dus la discoteca in Suceava. Soferul e de vina fiindca avea viteza, cica avea vreo 280 de km la ora. Nepotelul Beniamin a zis: Vai, cat ai in bord, vai 280!. Au pus un videoclip pe internet, dupa care l-au scos. Nepotelul a pus videoclipul cu cat avea in bord, sa incerce acum masina, ca venise din Elvetia. S-a speriat si a zis: Las-o mai incet! Asta chiar inainte de accident', a spus matusa celor doi frati. Aceasta avea grija de baieti, mama fiind plecata la munca in strainatate iar tatal fiind mort de cativa ani. Bunica celor doi, Virginia Paraliuc, era in stare de soc si nu putea decat sa isi planga disperata mortii.