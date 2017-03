Let s Be Eco.Garda Nationala de Mediu doneaza calculatoare scolilor din mediul rural

Dupa desemnarea castigatorilor si odata cu publicarea clasamentului final, intr-o prima etapa, vor fi acordate 500 de laptopuri unitatilor scolare castigatoare, urmand ca aceasta cifra sa fie suplimentata, in functie de numarul de calculatoare disponibile.

La inceputul lunii ianuarie, Garda Nationala de Mediu, in parteneriat cu "Let s Do It, Romania!", a lansat concursul "Let s Be Eco!", competitie adresata unitatilor de invatamant din mediul rural, in scopul reutilizarii resurselor si al protejarii mediului inconjurator. Obiectivul acestui concurs consta in distribuirea unor calculatoare/laptop-uri si birouri alocate in urma disponibilizarii, in scolile din mediul rural. Pentru a putea fi oferite unitatilor scolare, Garda Nationala de Mediu a disponibilizat cateva sute de calculatoare si laptop-uri, aflate in perfecta stare de functionare, in scopul reutilizarii de catre elevi. Actiunea vizeaza promovarea conceptului de economie circulara, care sustine dezvoltarea sustenabila si diminuarea risipei prin consumul rational de resurse. Prin disponibilizarea unor echipamente aflate in dotarea institutiei, Garda Nationala de Mediu incurajeaza un model functional de recuperare si valorificare a resurselor, prin prelungirea duratei de viata a echipamentelor electronice. In concurs s-au inscris 649 de scoli din 41 de judete, numarul unitatilor scolare inscrise reprezentand 21% din numarul total al scolilor din Romania. Au intrat in competitie scoli primare, licee, scoli de arte si meserii, si chiar si o scoala speciala aflata in sistemul de detentie din Romania(Tichilesti Braila). In vederea sustinerii scolilor din care fac parte, elevii de la unitatile scolare inscrise in concurs au trimis peste 25.000 de lucrari originale create din materiale reciclabile, avand ca tema mediul inconjurator. Urmatoarea etapa a concursului se va desfasura pana pe 9 martie si va consta in evaluarea lucrarilor. In vederea desemnarii castigatorilor, fiecare unitate scolara va fi evaluata in functie de numarul elevilor participanti, de calitatea lucrarilor si de necesitatile logistice specificate in formularul de inscriere.

Dupa desemnarea castigatorilor si odata cu publicarea clasamentului final, intr-o prima etapa, vor fi acordate 500 de laptopuri unitatilor scolare castigatoare, urmand ca aceasta cifra sa fie suplimentata, in functie de numarul de calculatoare disponibile."Ideea de a oferi scolilor din mediul rural echipamente disponibilizate sustine principiul -Zero Deseuri- care a generat conceptul economiei circulare. Urmand acest principiu, am decis ca toate calculatoarele functionale ramase in dotarea institutiei dupa achizitionarea unor echipamente noi, prin intermediul fondurilor europene, sa fie reutilizate, in beneficiul elevilor din zonele defavorizate. Ne bucuram ca initiativa noastra a fost intampinata cu entuziasm si cu siguranta premiile vor ajunge catre cei mai implicati si creativi participanti. Speram ca initiativa Garzii Nationale de Mediu sa reprezinte un exemplu de protejare a mediului si combatere a risipei si pentru alte institutii publice din Romania", a declarat comisarul general al GNM, domnul Bogdan Trif.

La randul sau, reprezentantul "Let s Do It Romania", Andrei Cosuleanu, a declarat "Proiectul este deja unul de succes. Numarul foarte mare de scoli dornice sa participe a intrecut toate asteptarile noastre. Vom transforma acest proiect intr-un program de sprijin al scolilor la nivel naţional si il vom extinde, incepand din luna martie. Dorim sa aducem un sprijin real la sustinerea educatiei in Romania si la dezvoltarea responsabila a elevilor. Exemplul partenerilor de la Garda Nationala de Mediu va fi promovat in toate institutiile din Romania ca model de bune practici. Speram sa cooptam cat mai multi parteneri in acest program." Proiectul "Let s Be ECO!", organizat de echipa "Let s Do It, Romania!", in parteneriat cu Garda Nationala de Mediu, este dedicat scolilor din mediul rural din toata tara si urmareste ca elevii sa inteleaga importanta protejarii mediului inconjurator si a conservarii resurselor.