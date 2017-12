Liceu din Radauti evacuat. 22 de elevi au ajuns la spital

22 de elevi de la Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" din Radauti au ajuns la spital, dupa ce in unitatea scolara s-au imprastiat substante iritante, posibil spray lacrimogen. Incidentul a avut loc in cursul zilei de joi. Intreaga unitate scolara a fost evacuata si cursurile au fost sistate, dupa ce mai multi elevi au simtit un miros intepator. Elevii care au ajuns la Spitalul Municipal Radauti au primit ingrijiri medicale si nici unul nu a ramas internat. Conducerea scolii a deschis o ancheta in acest caz si a fost anuntata si Politia.