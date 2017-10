Licitatia pentru salubrizarea municipiului Suceava a fost suspendata inca o data din cauza unei contestatii VIDEO

Licitatia pentru salubrizarea municipiului Suceava a fost iar suspendata din cauza unei noi contestatii. Aceasta urma sa aiba loc pe data de 1 noiembrie." Noi inca nu am primit oficial, dar este data o dicizie de suspendare a licitatiei la Suceava, privind salubrizarea menajera, din data de 1 noiembrie. Asteptam sa primim oficial aceasta decizie. Noi avem termen cinci zile sa raspundem la observatiile care sunt acolo, si vom face acest lucru. In masura in care se va anula licitatia, vom ataca noi in istanta, la Curtea de Apel. Nu avem alta solutie, s-o luam de la capat, ne luptam iar jumatate de an prin Consiliul Local, apoi cealalta jumatate de an pe la ANRMAP, si cand ajungem acolo cineva contesta si o luam iar de la inceput", a declarat primarul Ion Lungu, in cadrul unei conferinte de presa. Edilul a declarat ca licitatia a fost blocata de contestia facuta de firma RER Ecologic Service Buzau. "Sigur ca aceste firme de salubrizare lucreaza cu cabinete de avocatura. Avocatul celor de la RER Ecologic este Cristina Traila, nimeni alta decat fostul sef de la ANRMAP, care cunoaste toate virgulele pe acolo si sigur ca a gasit niste virgule si in documentatia noastra", a completat Ion Lungu.Licitatia pentru desemnarea firmei de salubrizare in Suceava a mai fost blocata o data in 2014, cand SC ROSAL SA a depus o contestatia la CNSC. De atunci, asocierea intre firmele DIASIL- FLORCONSTRUCT a asigurat cu statut provizoriu salubrizarea municipiului resedinta.