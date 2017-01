Liftiera de la Spitalul Judetean Suceava condamnata la inchisoare. Femeia primea spaga si promitea ca ii va ajuta pe pacienti sa obtina dosare de pensionare pe caz de boala

Femeia este acuzata de luare de mita si trafic de influenta. Ea a fost denuntata de fiica unuia dintre bolnavi.

O liftiera de la Spitalul Judetean Suceava, pe nume Maria Strachinescu a fost condamnata de magistratii Tribunalului Suceava la o pedeapsa cumulata de 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru savarsirea mai multor infractiuni de trafic de influenta. Tribunalul Suceava a mai dispus confiscarea a 1500 de euro si 9250 lei de la aceasta si mentine masura sechestrului asigurator asupra sumei de 500 de euro, ridicata de organele de urmarire penala la data de 11.08.2015, cu ocazie efectuarii perchezitiei domiciliare la locuinta inculpatei. De asemenea, se mentine masura asiguratorie a sechestrului asupra apartamentului liftierei, cu suprafata de 53,58 mp, situat in Suceava, cu valoarea de impozitare de 146.722 lei, proprietatea acesteia si a sotului sau pana la concurenta sumei de 1000 euro si 9250 lei.Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata.Maria Strachinescu a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, la mijlocul lunii noiembrie 2015.Liftiera este acuzata ca lua spaga de la pacientii unitatii medicale promitandu-le acestora ca ii va ajuta la intocmirea dosarelor de pensionare pe caz de boala. Ea a fost denuntata de fiica unuia dintre pensionari. Potrivit procurilor, in perioada 2008-2015, inculpata Strachinescu Maria a pretins si primit, in mod direct, de la sase persoane, suma totala de 2000 euro si 9250 lei, pentru sine sau pentru altul, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor cadre medicale din Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava sau din policlinicile din municipiu, promitandu-le ca-i va determina pe acestia sa indeplineasca acte ce intra in indatoririle lor de serviciu sau acte contrar acestor indatoriri.Cadrele medicale asupra carora inculpata pretindea ca are influenta sunt functionari publici. Astfel, inculpata Strachinescu Maria a pretins si primit bani, in mod repetat si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, de la P. V. si P. D., respectiv a sumelor de 1000 euro in martie-aprilie 2014 si 500 euro in perioada mai-august 2015, direct, pentru sine sau pentru altul, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor medici din cadrul spitalului sau policlinicilor din municipiu, promitand ca ii va determina pe medici sa intocmeasca un dosar de pensionare pe caz de boala numitului P. D. Suma de 500 euro a fost primita de inculpata la data de 11.08.2015.De asemenea, in perioada iulie – august 2015, inculpata Strachinescu Maria i-a pretins martorului M. H. suma de 500 euro, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor medici din cadrul spitalului, promitand ca ii va determina sa-i faca denuntatorului internare in spital si investigatii medicale, astfel incat acesta sa nu fie nevoit sa le plateasca. Suma de 500 euro a fost remisa inculpatei de martor in dimineata de 11.08.2015.In cauza s-a stabilit ca in perioada februarie-aprilie 2015, martorul A. M. i-a dat inculpatei Strachinescu Maria, liftier la Spitalul de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, suma de 2.200 lei, suma fiind pretinsa si primita de aceasta care a lasat sa se creada ca are influenta asupra unor medici din cadrul spitalului, promitand ca ii va determina sa intocmeasca un dosar de pensionare pe caz de boala martorului.De asemenea, s-a stabilit ca in perioada martie – iunie 2015 a pretins si primit, in trei randuri, suma totala de 650 lei de la acelasi denuntator, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor medici din cadrul spitalului pe care ii va determina sa-l interneze pe A. M. Din probele administrate a rezultat si faptul ca inculpata Strachinescu Maria, in perioada decembrie 2008 – martie 2009 a pretins si primit de la martora S. M. suma de 3200 lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor medici din cadrul spitalului, promitand ca ii va determina pe acestia sa intocmeasca un dosar de pensionare pe caz de boala martorei.