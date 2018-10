Liteni. Un tanar beat la volan, urmarit si blocat in trafic de politisti

Un tanar de 22 de ani, din orasul Liteni, a fost blocat in trafic de politisti. Duminica dimineata, in jurul orei 04.00, un echipaj din cadrul Politiei orasului Liteni, a identificat pe DJ 208C, din localitate, un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a virat brusc la stanga pe strada Preot Hertug Mihai, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia, fiind blocat dupa aproximativ 500 de metri. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.