Liviu Dragnea cere anchete ale procurorilor DNA in companii de stat, inclusiv la CFR

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, ii trimite pe procurorii DNA la CFR. Acesta a precizat la Sucevita, inainte de Comitetul Executiv National al partidului, ca a identificat o problema majora a Romaniei, si anume ca in mai multe companii de stat se fac contracte, firmele nu executa lucrarile, dar apoi dau in judecata institutia si castiga procese prin care statul plateste amenzi de milioane de euro. Liderul PSD a dat exemplu compania CFR. 'Procurorii ar trebui sa investigheze de ce companiile de stat trebuie sa plateasca sute de milioane de euro', a apus Dragnea, care suspecteaza ca ca aceste lucruri se intampla cu acordul angajatilor din institutiile de stat. "Este o analiza a activitatii guvernamentale de la instalare pana azi. Stam mult mai bine decat in perioada trecuta. Vom discuta si despre activitatea parlamentara. Vreau sa va dau niste documente. Sa va uitati, numai aici avem 142 de milioane de euro, pe care CFR trebuie sa le plateasca ca si pretentii. Procurorii poate ar trebui sa investigheze de ce companiile de stat trebuie sa plateasca sute de milioane de euro. Tot felul de pretentii, nu se fac lucrari, este cu complicitatea unora din companiile respective. Cerem bani, dar nu facem lucrari", a declarat Liviu Dragnea.