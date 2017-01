Locuitorii mai multor strazi din cartierul Burdujeni, fara caldura si apa calda din cauza unei avarii

Thermonet anunta beneficiarii sistemului centralizat de termoficare ca luni, 23 ianuarie, va fi oprita furnizarea apei calde menajere si a caldurii la punctele termice Cuza Voda 1 si Cuza Voda 2, pana la ora 17:00, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatie in zona bloc 92, cartier Burdujeni. "Exista o problema pe reteaua de circuit primar ca urmare a spargerii conductei Dn 250 mm retur, care impune inlocuirea unui tronson de teava. Thermonet a inceput lucrarile inca de la ora sase dimineata, prin manevre de izolare si sapatura mecanizata, si se asteapta reluarea furnizarii caldurii si a apei calde in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 17:00, astfel incat beneficiarii sistemului centralizat de termoficare sa fie afectati cat mai putin posibil.Thermonet ii asigura pe sucevenii racordati la sistemul centralizat de termoficare de intreaga cooperare in privinta rezolvarii avariilor aparute pe conductele de transport si le sta la dispozitie non-stop la numarul de telefon al Dispeceratului pentru sesizari si solicitari: 0230.520.924", a declarat Nicu Frunzaru, director tehnic Thermonet.