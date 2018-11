Locul unei tragedii, transformat in altar de flori si lumanari. Cam cate imagini cutremuratoare si creier intins pe sosea va mai trebuie sa va opriti? VIDEO

Cat creier intins pe sosea si cata durere mai vreti sa va aratam la televizor si pe internet ca sa va opriti, cam de cat sange si de cate lacrimi aveti voi nevoie sa incetati a va mai juca cu vietile altora si ale voastre, cam ce ar putea sa va miste, sa va schimbe si sa va transforme in OAMENI?!

Locul in care Irina Airinei si-a pierdut viata, miercuri dupa amiaza, la numai 40 de ani, dupa ce ea si fetita ei au fost spulberate de masina unui vitezoman, a devenit joi un adevarat altar. Un altar de flori si lumanari aprinse, unde colegi, prieteni, rude, oficialitati dar si jurnalisti, au plans. Oameni in toata firea, imbracati in uniforma, care au vazut nenorociri la viata lor, si-au plans durerea ca niste copii, intr-o comemorare aparte, cutremuratoare. Si cu totii erau atat de constienti ca pe trotuarul acela, unde au tinut momente de reculegere si au pus flori, a murit o bucatica din sufletul lor. Nici nu aveai cum sa nu plangi, cand mama Irinei isi chema fata inapoi si o implora sa nu plece! Nici nu aveai cum sa nu plangi cand sotul acesteia a ingenunchiat in fata pozei sotiei sale si mangaiat-o. Intr-un gest atat de cald si de dureros. Nici nu aveai cum sa nu plangi si cum sa nu fii revoltat cand stiai ca nu prea departe, pe pat de spital, fetita de un an a jandarmeritei ucise se bate cu moartea. Si ea si medicii, care de miercuri seara tot incearca un transfer la o clinica dotata cu aparatura necesara. De remarcat prezenta prefectului de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, la slujba de pomenire de pe trotuarul de vizavi de Tribunal, care a venit sa aprinda o lumanare si care parea profund marcata de tragedie.

Nu o sa insist mai mult despre ce s-a intamplat acolo, pentru ca imaginile vorbesc de la sine, spun cat milioane de cuvinte. O sa va invit sa le urmariti, cu mare atentie! O sa ii invit si pe cei care sunt soferi si mai obisnuiesc sa apese exagerat de mult pedala de acceleratie. Va rog priviti aceste imagini, mai priviti inca o data si momentul impactului, pentru ca e plin internetul de imagini de la tragedia aceasta! Priviti reactia mamei Irinei si a sotului ei si va rog, doar pentru o clipa, puneti-va in locul lor! Atunci cand sunteti la volan si va grabiti si vreti sa zburati cu masina, poate va aduceti aminte si de imaginile acestea, si de chipurile acestea impietrite de durere! Asta daca mai stiti si mai puteti sa fiti OAMENI! Si am si niste intrebari de jurnalist care a tot filmat nenorociri din astea de mai bine de 10 ani. Intrebari pentru smecheri pe care si eu ii intalnesc in trafic, indivizi care nu inteleg cum au ajuns in halul in care sunt. Cat creier intins pe sosea si cata durere mai vreti sa va aratam la televizor si pe internet ca sa va opriti, cam de cat sange si de cate lacrimi aveti voi nevoie sa incetati a va mai juca cu vietile altora si ale voastre, cam ce ar putea sa va miste, sa va schimbe si sa va transforme in OAMENI?!