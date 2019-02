Locuri de munca in Germania pentru studenti

Termenul limita pentru inregistrare este de 14 februarie 2019.

In perioada urmatoare, studentii care doresc sa aplice pentru un job pe perioada vacantei de vara in anul 2019 (minim 2 luni) in Germania, se pot inregistra la Compartimentul EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Suceava.

Pentru anul 2019 sunt disponibile 30 de posturi in domeniul hotelier gastronomic, in gastronomia de sistem (fast-food), in productia industriala si in domeniul serviciilor.

Pot participa studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii si care au cunostinte bune/foarte bune de limba germana.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de mediere, documentele necesare inregistrarii dosarelor, precum si instructiunile de completare a acestora, pot fi obtinute de la consilierul EURES din cadrul AJOFM Suceava, etaj I, camera 14, telefon 0230523279, interior 104. Termenul limita pentru inregistrare este de 14 februarie 2019.