Loial Impex, in atentia Consiliului Concurentei. Firma este suspectata de practici anticoncurentiale

Abonata la marcaje rutiere prin judet, firma Loial Impex, este in atentia Autoritatii Consiliului Concurentei. Conform Adevarul, se suspecteaza posibile intelegeri pe piata comercializarii produselor de semnalizare si siguranta rutiera. Licitatiile publice au fost organizate intre 2014 si 2016. In 2017, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediul companiilor Vesta Investment SRL, Helvespid SRL, Loial Impex SRL, IPA SA si Dual Man SRL, companii suspecte ca ar fi participat la 3 proceduri de achizitie publica fie prin constituirea unor asocieri de companii (consortii) in vederea depunerii unei oferte comune, fie prin participarea cu oferte individuale, fara a se concura intre ele, in vederea castigarii contractelor de furnizare, in conditii mai slabe de competitivitate si calitate, titreaza Adevarul.'Pe parcursul derularii investigatiei, autoritatea de concurenta a obtinut indicii referitoare la faptul ca practica anticoncurentiala investigata ar putea viza mai multe proceduri de achizitie publica, inclusiv pentru serviciile de marcaje rutiere si chiar proceduri de achizitie privata a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si la posibila implicare a companiei Girod Semnalizare Rutiera SRL in practica anticoncurentiala investigata', spun cei de la Consiliul Concurentei.