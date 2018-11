Lovitura pentru CJ Suceava. Instanta a dispus suspendarea autorizatiei de construire a gropii de gunoi de pe Mestecanis

O noua lovitura data Consiliului Judetean Suceava, in ceea ce priveste groapa de gunoi amplasata pe Mestecanis. Tribunalul Suceava a dispus suspendarea autorizatiei de construire pentru acest depozit de deseuri.

Instanta 'respinge ca nefondate exceptiile tardivitatii plangerii prealabile ÅŸi a lipsei de obiect. Admite cererea formulata de reclamantul Maxim Samuila Aristide. Suspenda executarea partiala a autorizatiilor de construire nr. 39/03.10.2012 ÅŸi nr. 23/19.04.2013, in ceea ce priveÅŸte obiectivul Depozit Ecologic Pojorata, pana la pronuntarea instantei de fond. Executorie de drept. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Suceava. Pronuntata in ÅŸedinta publica'. In urma acestei decizii, localnicii din Pojorata pot acum solicita instantei anularea autorizatiei de construirea depozitului de deseuri. Un alt proces in aceeasi cauza se deruleaza la Cluj iar dosarul gropii de gunoi de pe Mestecanis se afla si pe masa procurorilor DNA. Nu mai putin de 120.000 de lei vor fi platiti din banii sucevenilor unei case de avocatura pentru reprezentarea intereselor CJ Suceava in procesul de la Cluj.