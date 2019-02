Lucrari de reparatii si intretinere pe mai multe drumuri judetene din Suceava

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi anunta ca in aceasta saptamana vor avea loc lucrari de reparatii si intretinere pe mai multe drumuri nationale din Moldova. In judetul Suceava sunt vizate: DN 2, DN 2E, DN 15C, DN 17, DN 17A.

"Echipele DRDP Iasi vor efectua lucrari de reparatii asfaltice, montare de indicatoare rutiere si parapet metalic, igienizare parcari si zona drum, curatare poduri. Graficul de lucrari poate suferi modificari, in functie de conditiile meteo", au precizat reprezentantii DRDP Iasi.