Lungu isi doreste ca legea unica a salarizarii sa fie aplicata anul acesta VIDEO

Intrebat de ziaristi care este salariul sau la Primaria Suceava, Ion Lungu a declarat ca are un salariu de 6.092 de lei brut, 4.200 lei net.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca problema care se discuta foarte mult in aceasta perioada, si tine si de buget, este legata de aplicarea deciziei Curtii Constitutionale nr 794/2016 - salarizarea unitara la nivelul municipiilor. Astfel, persoanele incadrate in aceeasi functie, grad, gradatie, vechime in munca si specialitate, acealeasi conditii de studiu, trebuie sa aiba acelasi salariu. Edilul a declarat ca a discutat pe acest subiect cu mai multi primari din tara care sunt disperati ca au crescut foarte mult cheltuielile cu salariile si consuma foarte mult din veniturile proprii. Potrivit lui Lungu, la Primaria Suceava veniturile proprii sunt mari si au crescut de la an la an. Tocmai de aceea salariile din institutie sunt in prima parte a clasamentului. Acesta a completat ca salariul sau nu se afla printre primele zece din institutie, directorii din primarii avand salariul de incadrare mai mare."Cred ca trebuie aplicata urgent legea unica a salarizarii. Sper sa se intample acest lucru in acest an. Altfel sunt dezechilibre si la nivel de unitate, sa nu mai discutam intre institutii, intre primarii, consilii judetene, sa nu mai spun raportat la administratia centrala, unde dezechilibrele sunt mult mai mari. De aceea este nevoie de echitate, din punct de vedere al salarizarii, legea unica a salarizarii, pentru ca lucrurile scapa de sub control. Se dau decizii ale Curtii Constitutionale, se fac majorari doar la anumite categorii de salariati 20% la functionarii publici, nu sunt luati in calcul de nici un fel cei contractuali sau 50% la actori. Apar aceste dezechilibre care nu sunt corecte si nu stimuleaza munca si performanta autoritatilor locale", a declarat edilul. Intrebat de ziaristi care este salariul sau la Primaria Suceava, Ion Lungu a declarat ca are un salariu de 6.092 de lei brut, 4.200 lei net. Acesta a spus ca cel mai mare salariu brut din Primaria Suceava este de 8.700 lei.