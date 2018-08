Lupcina. Zece colete cu pachete de tigari abandonate de contrabandisti, dupa ce politistii de frontiera au tras doua focuri de arma FOTO

Zece colete cu pachete de tigari abandonate de contrabandisti, dupa ce politistii de frontiera au tras doua focuri de arma. Luni, un echipaj al politiei de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat pe raza localitatii Lupcina, mai multe persoane care transportau colete voluminoase de la frontiera de stat catre interior. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor, moment in care barbatii au abandonat coletele si s-au retras pe teritoriul statului vecin. Pe timpul actiunii, oamenii legii au folosit armamentul din dotare, fiind trase doua focuri de avertisment in plan vertical. Imediat au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei, ocazie cu care au fost descoperite zece colete cu tigari.In urma inventarierii acestora a rezultat cantitatea de 13.780 pachete cu tigari de provenienta ucraineana a caror valoare se ridica la suma de 161.200 lei.Èšigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare se efectueaza cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.