Magazin de haine din Vatra Dornei cuprins de un incendiu. Paguba se ridica la peste 260.000 de lei

Magazin de haine din Vatra Dornei cuprins de un incendiu. Proprietarul s-a deplasat duminica dimineata la magazin si a observat ca iese fum gros din incinta acestuia. Barbatul a sunat la 112. La fata locului a intervenit un echipaj din cadrul Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei. Magazinul in cauza se afla situat la parterul unui imobil, fiind compus dintr-o incapere in care se aflau expuse articolele de imbracaminte si o camera care era folosita pentru depozitarea marfii. Focul a pornit din camera in care se afla depozitata marfa, spun pompierii, care au stabilit ca incendiul a izbucnit ca urmare a unei defectiuni a echipamentului de iluminare(dulie si bec economic). In urma incendiului au fost degradate actele firmei, o parte din articolele vestimentare au fost arse, iar restul degradate, precum si incaperea unde a izbucnit incendiul a suferit distrugeri, creandu-se un prejudiciu de aproximativ 261.000 lei.