Mai multe persoane au fost prinse de un padurar in timp furau lemne din padure

Mai multe persoane au fost prinse de un padurar in timp furau lemn din padure. Sectia 3 Politie Rurala Marginea a fost sesizata de un padurar din cadrul Ocolului Silvic Marginea, despre faptul ca a surprins mai multe persoane in timp ce taiau si sustrageau arbori din Cantonul Silvic Dornesti. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, joi dimineata, mai multe persoane s-au deplasat in Cantonul Silvic Dornesti si au taiat material lemnos pe care l-au depozitat intr-un atelaj hipo cu scopul de a-l sustrage, iar in momentul in care, a intervenit padurarul, persoanele au fugit, abandonand atelajul hipo incarcat cu lemn. Pe timpul cercetarilor, la fata locului s-a prezentat o tanara de 26 de ani din comuna Dornesti, care a declarat faptul ca ea a taiat si sustras material lemnos. Atelajul hipo si cantitatea de patru m.c. material lemnos din specia frasin taiat, cu o valoare de circa 550 lei au fost predate in custodie Ocolului Silvic Marginea. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "taiere fara drept de arbori" si "furt de arbori", cercetarile fiind continuate de politisti pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si recuperarea prejudiciului.