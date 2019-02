Mai multi agenti economici din municipiul Suceava se asociaza pentru pregatirea strategiei privind invatamantul dual FOTO

Mai multi agenti economici din municipiul Suceava se asociaza pentru pregatirea strategiei privind invatamantul dual. Astfel, miercuri, a avut loc la sediul Primariei Municipiului Suceava, o intalnire cu colegiile tehnice si agentii economici din municipiul Suceava, in vederea pregatirii planului de invatamant dual pentru anul 2020 - 2021.

Potrivit lui Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, care a fost prezent si el la sedinta, o parte dintre agentii economici au semnat deja parteneriate pentru invatamantul dual si vor sa califice forta de munca prin aceasta forma de invatamant. Astfel, s-a stabilit sa se faca o asociere a agentilor economici pentru pregatirea strategiei privind invatamantul dual in orasul Suceava si promovarea acestei forme de invatamant.

"De asemenea, s-a convenit, sa ne adresam la Ministerul Educatiei Nationale si la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru completarea nomenclatorului de meserii care sunt solicitate de agenyii economici, dar care astazi nu sunt clasificate. Urmatoarea intalnire pe aceasta tema va avea loc pe 29 martie. Primaria va sprijini invatamantul dual pentru a asigura forta de munca calificata in municipiul Suceava", a precizat primarul Ion Lungu.