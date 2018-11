Mai multi bani de la Ministerul Sanatatii pentru tratamentul bolnavilor cu HIV/SIDA. Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Suceava, suma alocata initial de Ministerul Sanatatii in cadrul Programului national de prevenire si control al infectiei HIV/SIDA, respectiv 4. 800 mii lei, a fost suplimentata vineri la rectificarea bugetara, cu 1.100 mii lei credite de angajament, din care 500 mii lei credite bugetare.

"In decursul anului 2018 nu au existat sincope in tratamentul pacientilor aflati in evidenta la nivelul judetului nostru. Prin aceasta alocare suplimentara este asigurata continuitatea tratamentului acestora si pentru inceputul anului calendaristic viitor.Respectarea corecta a tratamentului antiretroviral de catre pacientii infectati cu HIV si diagnosticati duce, in timp, la reducerea cantitatii de virus din organism pana la niveluri nedetectabile", a precizat Liliana Gradinariu, diretorul executiv al DSP Suceava.