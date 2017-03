Mai multi indivizi au abandonat o masina plina cu tigari de contrabanda si au fugit la vederea politistilor de frontiera

Tigarile in valoare de peste 47.000 lei au fost confiscate.

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Brodina au declansat, luni, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari. Astfel, in jurul orei 23.00, oamenii legii au observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Ulma, mai multe persoane care incarcau intr-un autoturism colete voluminoase. Politistii de frontiera au intervenit pentru retinerea barbatilor, iar in momentul in care acestia au observat patrula politiei de frontiera au abandonat masina si coletele si s-au dispersat in localitate. Imediat au fost informate autoritatile de frontiera ucrainene despre eveniment, iar autoturismul marca Audi A6, inmatriculat in Marea Britanie si coletele cu tigari depistate abandonate, au fost duse la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 4.340 pachete cu tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana, in valoare de 47.740 lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea confiscarii. De asemenea, autoturismul folosit la activitatea infractionala a fost indisponibilizat la sediul poliţiei de frontiera pana la finalizarea cercetarilor. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda in forma agravanta, la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun.