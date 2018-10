Mai multi suceveni inselati cu bancnote specimen sau souvenir. In noaptea de sambata spre duminica, un barbat de 40 ani, din municipiul Suceava a iesit dintr-o sala de jocuri din cartierul Burdujeni, pentru a fuma o tigara, loc in care a fost abordat de un tanar necunoscut care i-a spus ca intentioneaza sa schimbe 100 euro in interiorul salii de joc. Atunci partea vatamata i-a propus acestuia sa ii ofere suma de 420 lei in schimbul bancnotei de 100 euro, intre cei doi realizandu-se acest schimb. Ulterior, barbatul de 40 de ani a intrat sala de joc, dandu-si seama ca bancnota de 100 euro nu prezenta elemente de siguranta, nu avea serie si pe una dintre parti avea imprimat textul "souvenir", sesizand politistii..

In data 19 septembrie, angajata unei banci a sesizat faptul ca o persoana de sex feminin a incercat sa schimbe doua bancnote susceptibile a fi false.In sucursala a fost identificata o femeie de 36 ani, din comuna Scheia, care a declarat ca bancnotele in cauza le-ar fi primit in urma cu aproximativ trei saptamani, de la o persoana necunoscuta, careia i-a vandut o cantitate neprecizata de material lemnos si mai multe coli de tabla. De la aceasta au fost ridicate pe baza de dovada doua bancnote in cupiura de 100 Euro, cu inscriptia "souvenir" pe verso. Persoana depistata a fost condusa la sediul Politiei Municipiului Suceava in vederea continuarii cercetarilor.

In data de 21 septembrie, politistii Postului de Politie Moara au fost sesizati de catre un barbat de 81 ani, din comuna Moara, despre faptul ca in luna iulie 2018, a vandut o caruta unor persoane care i-au oferit trei bancnote a cate 100 de euro care nu sunt valabile. In urma cercetarilor s-a stabilit ca in luna iulie 2018 la domiciliul batranului s-au prezentat doi barbati care s-au interesat de un anunt ce era afisat pe poarta sa prin care dorea sa vanda un atelaj hipo. In urma intelegerii batranul le-a vandut acestora caruta pentru trei bancnote a cate o suta euro pe care nu le-a pus imediat in circulatie, ci le-a pastrat. Ulterior, s-a deplasat la o casa de schimb valutar de pe raza municipiului Suceava ocazie cu care i s-a comunicat ca cele trei bancnote nu sunt valabile, ci sunt bancnote tip suvenir, fiind inscriptionate pe ambele fete cu caractere chirilice.

Politistii au derulat de la inceputul anului peste 20 de actiuni pentru prevenirea faptelor de inselaciune, fiind desfasurate atat activitati de prevenire si informare cat si actiuni in teren prin structurile operative, fiind efectuate controale la unitati economice gestionare de valori monetare. "Se remarca un trend infractional descendent in ceea ce priveste infractiunile de inselaciune, cetatenii devenind mult mai responsabili in special in referire la abordarile prin metoda "Accidentul". Totusi, in ultima perioada au fost inregistrate mai multe sesizari din partea unor cetateni privind activitati de schimb valutar sau plati facute cu bancnote "specimen" sau "suvenir" acestea neavand valoare monetara", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Bancnotele inscriptionate "specimen" au aceasta mentiune inscrisa vizibil pe avers si pe revers, pe diagonala, de obicei cu cerneala rosie.Bancnotele inscriptionate cu mentiunea "specimen" prezinta caracteristicile celor autentice, dar nu au putere circulatorie si sunt fara valoare, neputand fi acceptate nicaieri in plati.Totodata, specimenele sunt destinate exclusiv spre informare. Aceste bancnote nu prezinta elemente de siguranta si sunt foarte usor de detectat printr-o simpla verificare vizuala.

"Mai multi cetateni, in special din mediul rural au sesizat fraptul ca au primit de la diverse persoane in schimbul prestarii unor servicii, vanzarii unor bunori sau derularii unor activitati de schimb valutar bancnote cu inscriptie in limba ucraineana: "Souvenir". Din nefericire, aceste aspecte au fost constatate de catre victime doar in momentul in care au incercat sa puna in circulatie bancnotele. In scopul prevenirii infractiunilor de inselaciune prin astfel de metode va recomandam sa nu va incredeti in binevoitori! Nu cumparati valuta de la persoane neautorizate! Infractorii actioneaza, de regula, la cativa metri de un birou de schimb valutar sau casa de amanet si ar fi pacat sa cadeti victima pentru un castig nesemnificativ.Daca ati fost victima unei astfel de infractiuni, nu lasati sa treaca timp de la comiterea faptei si sesizati-ne prin apelul unic de urgenta 112!De asemenea, politistii va recomanda sa retineti semnalmentele persoanelor implicate sau caracteristicile masinilor( numar de inmatriculare), date pe care sa le sesizati imediat Politiei", a completat Ionut Epureanu.