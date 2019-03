Mal de pamant surpat peste un muncitor de la Casa Design, la Frasin. Constructorul monta o conducta

Grav accident de munca, la Frasin, la SC Casa Desing SRL. Un mal de pamant s-a surpat peste un muncitor, acesta fiind acoperit pana la piept. Luni, in jurul orei 10.14, politistii Politiei orasului Frasin au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe strada Stadionului s-a produs un accident de munca. In zona respectiva SC Casa Desing SRL Gura Humorului efectueaza lucrari pentru montarea tevilor de canalizare, beneficiar fiind Primaria orasului Frasin. Luni constructorii, cu un buldo excavator, au sapat un sant dar peretii laterali nu au fost protejati cu panouri, asa cum ar fi fost normal. Un barbat de 48 de ani, din comuna Lunca, judetul Botosani, muncitor cu contract de munca la societatea mentionata, a intrat in acest sant pentru a monta conducta. La un moment dat, pamantul de la un perete lateral s-a surpat peste el, barbatul fiind acoperit pana la nivelul pieptului. Au intervenit colegii de munca care au indepartat pamantul si l-au scos din groapa. Ulterior, barbatul a fost preluat de o autospeciala SMURD si a fost transportat la Spitalul orasenesc Gura Humorului, pentru investigatii si acordarea de ingrijiri medicale. El a fost diagnosticat cu politraumatism, traumatism toracic si sindrom de strivire toracica, fiind transferat la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din municipiul Suceava. ÃŽn cauza s-a intocmit dosar penal cu privire la infractiunile de vatamare corporala din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si securitate in munca.Fac cercetari si inpectorii de munca.