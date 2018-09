Mama care s-a aruncat cu copilul in brate in fata trenului, la Campulung Moldovenesc, incarcerata in Penitenciarul Botosani

Femeia a fost condamnata la 8 ani de inchisoare cu executare pentru gestul ei.

Tudurean Carmen Tatiana, femeia din Campulung Moldovenesc, care in toamna anului 2105 s-a aruncat in fata trenului cu copilul ei de 5 ani in brate, a fost ridicata joi de la domiciliu si dusa la Peninteciarul Botosani. Ea a fost condamnata de judecatori la opt ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie. La finele lunii septembrie 2015, femeia care acum are 33 de ani, a incercat sa suprime viata sa si a fiul ei de cinci ani, aruncandu-se in fata unui tren in miscare. Femeia a stat cu copilul ascunsa intr-un tufis iar atunci cand trenul s-a apropiat a sarit cu copilul in brate in fata acestuia. Mecanicul de tren nu mai putut face nimic. Culmea, cei doi au supravietuit impactului insa au ramas mutilati pentru tot restul vietii dupa ce trenul a trecut peste ei. Copilul a ramas fara ambele picioare si o mana iar mama sa si-a pierdut un picior. Femeia a motivat ca a recurs la acest gest disperat din cauza ca tatal baiatului nu voia sa il recunoasca si acest lucru a macinat-o ani intregi.