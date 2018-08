Mama si bebelus, morti la Spitalul Municipal Radauti

Caz socant la maternitatea Spitalului Municipal Radauti. O mama si bebelusul acesteia au murit imediat dupa nastere. Femeia de 38 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a fost internata la spital in noaptea de vineri spre sambata, cu urmatorul diagnostic sarcina 40 saptamani fat viu(prezentatie craniana, membre intacte), nastere declansata, ciroza hepatica compensata. In jurul orei 08.43, femeia a nascut un baietel care insa nu prezenta semne vitale, medicii incepand manevrele de resuscitare. La ora 09.05 a fost declarat decesul fatului. Starea femeii a inceput sa se agraveze dupa nastere si la ora 11.40 s-a instalat starea de agitatie psiho-motorie si tensiunea arteriala, aceasta intrand in stop cardio respirator. Medicii au efectuat manevrele de resuscitare fara succes, la ora 12.51 fiind declarat decesul femeii. Potrivit medicilor, aceasta se afla in evidentele compartimentelor de Gastro-Enterologie Suceava si Radauti cu diagnosticul de ciroza hepatica. In cursul zilei de luni urmeaza sa fie efectuata necropsia pentru stabilirea cauzei decesului celor doi. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa. UPDATE: Cazul a intrat in atentia politistilor, care fac cercetari, dar si a Colegiului Medicilor si Directiei de Sanatate Publica, care s-au autosesizat.