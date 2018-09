Mama si cei 4 copii, ajunsi cu masina in sant, din cauza vitezei FOTO

Cei cinci au fost raniti in urma accidentului produs chiar de femeie.

Accident cu 5 raniti, la Milisauti, sambata seara. O soferita de 42 de ani, din comuna Arbore, in timp ce conducea autoturismul marca Audi A4, pe D.N. 2 H, dupa efectuarea unei curbe spre dreapta, din cauza neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers. In autoturism se aflau ca pasageri cei patru copii ai femeii de la volan. Autoturismul a iesit de pe sosea si s-a rasturnat pe un camp. In urma accidentului a rezultat ranirea conducatoarei auto dar si a celor patru pasageri minori de 16, 15, de 14, si 3 ani, toti din comuna Arbore. S-a dispus prin ordonanta testarea cu aparatul etilotest a soferitei si recoltarea de probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei acesteia.