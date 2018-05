Managerul Serviciului de Ambulanta, tras subtil de urechi de ministrul Sanatatii pentru declaratii care nu au convenit VIDEO

Aflata in vizita la Suceava, Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a avut in sfarsit ocazia sa il traga personal de urechi pe managerul Serviciului Judetean de Anbulanta Suceava, Alexandru Lazareanu, pentru ca acesta a avut indrazneala de a spune ce gadeste si a vorbit despre subfinantarea institutiei pe care o conduce. Lazareanu s-a aratat nemultumit de faptul ca Ministerul Sanatatii nu a alocat nici un ban pentru investitii si a spus ca va cauta sponsori privati pentru a moderniza sediul de la Vatra Dornei. Declaratia a deranjat atat de mult pe mai marii MS incat Pintea a trimis ordine scrise in teritoriu prin care interzicea directiilor de sanatate publica si serviciilor de ambulanta din toata tara sa comunice cu presa in lipsa unui acord din partea Ministerului. Asta pentru a nu aduce atingeri imaginii ministerului, se arata in documente. Cu alte cuvinte, li se punea pumnul in gura unor oameni pusi in functii de manageri, care nu aveau voie sa spuna ceva ce nu convenea ministerului. Asta da democratie si libertate de exprimare! Lazareanu a fost taxat de ministru joi dupa ce Pintea si-a facut aparitia in Prefectura Suceava, chiar inainte de intrarea in sedinta cu managerii institutiilor sanitare din judet. Ministrul a dat mana cu Lazareanu, care i-a spus ca s-au vazut si la semnarea contractelor de management, dupa care i-a spus managerului Serviciului de Ambulanta Suceava ca nu i-a placut cum s-a comportat si ca o sa aiba intre patru ochi o discutie pe aceasta tema. Lazareanu a replicat ca accepta sa fie demis, situatie care ar fi benefica pentru el(vezi video). Ce au vorbit cei doi intre patru ochi, nu putem sti cu exactitate, insa cu toata presa de fata, declaratiile s-au schimbat si ofuscarea ministrului a fost uitata brusc. Sorina Pintea a spus ca s-a exagerat pe subiectul ordinelor trimise de ea in teritoriu si ca nu a interzis niciodata comunicarea cu presa. Mai mult, Sorin Pintea a spus ca va revoca ordinele cu pricina dupa ce presa suceveana i-a explicat ca jurnalistii nu pot relata doar ce vrea ministerul sa comunice si numai aspecte positive. 'Niciodata nu am interzis sa se faca conferinte de presa. Managerii de spitale pot vorbi cu presa, oricind si oriunde. Repet, spitalele au propriile reguli de comunicare. Imi pare foarte rau ca s-a inteles asa. Stati linistiti. O retrag si din acest moment sa comunice cum doresc, dar daca vor comunica eronat, raspund', a precizat ministrul Sorina Pintea. Asa sa fie, pe cuvant de onoare?!